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Gündem Van'da PKK’ya ağır darbe
Gündem

Van'da PKK’ya ağır darbe

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 13:58:00 -
Van'da PKK’ya ağır darbe

Van'da, terör örgütü PKK'ya eleman sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına eleman temin ettikleri tespit edilen iş birlikçilere yönelik çalışma başlattı.

Operasyonda gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Terör örgütü PKK'ya gönderilmeye çalışılan bir genç ise ailesine teslim edildi.

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