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Van'da PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda roketatar mühimmatları bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:19:54 -
Van'da PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda roketatar mühimmatları bulundu

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 32 antitank roketatar mühimmatı ve 22 fünye ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda, örgüte ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla, Gürpınar ilçesi Bükeç Mahallesi kırsalında "Kapan-Şehit Uzm.J.III Kad.Çvş Serkan Angan Operasyonu" yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İcra edilen operasyon neticesinde 32 adet RPG 7 antitank roketatar mühimmatı, 22 adet fünye ve bir miktar tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir."

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