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Van'da PKK'dan kaçan terörist teslim oldu

Van'da terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

12 Ağustos 2018 Pazar 10:51
Van'da PKK'dan kaçan terörist teslim oldu

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, 2010'da bölücü terör örgütüne katılan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan teröristin, ikna çalışmaları sonucu 11 Ağustos'ta jandarmaya teslim olduğu bildirildi.

Teröristin, ifadesinde, uzun zamandır terör örgütünden kaçmaya çalıştığını, teslim oldukları takdirde sağ bırakılmayacakları yönünde kendilerine devamlı telkinde bulunulduğunu anlattığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önce teslim olan arkadaşlarının herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadıklarını öğrendiği için teslim olmaya karar verdiğini belirten örgüt mensubu, birçok arkadaşının da teslim olmak için fırsat kolladığını dile getirmiştir. Söz konusu bölücü terör örgütü mensubuyla ilgili adli işlemler devam ederken, bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetleri de aralıksız sürdürülmektedir. "

Açıklamada, terörle mücadelede devletin her zaman en büyük destekçisi olan duyarlı vatandaşların, terör örgütü bünyesindeki yakınlarına sağ salim kavuşabilmeleri için bir an önce en yakın kolluk birimine müracaat etmelerinin önem taşıdığı vurgulandı.

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 10:51
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