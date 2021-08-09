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Gündem Van’da operasyon: Silah ve mühimmat ele geçirildi
Gündem

Van’da operasyon: Silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde, kolluk kuvvetlerince bir araçta yapılan aramada, silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 23:05:00 -
Van’da operasyon: Silah ve mühimmat ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Jandarma kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada; aracın motor kısmına gizlenmiş ruhsatsız 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka 7.62 milimetre çapında piyade tüfeği, tüfeğe ait 3 adet şarjör ve 126 adet 7.62 milimetre fişek ele geçirildi. Araç sürücüsü M.S.Ç. ve araçta bulunan T.Ü. isimli şahıslar gözaltına alınarak, suç unsuru malzemelere el konulmuştur. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı." denildi. 

 

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