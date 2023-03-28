Van’da kaçakçılık ve terör operasyonu: 34 şüpheli yakalandı
Van’da terör örgütlerinin ve terör örgütlerine üye oyanların, teröristlere yardım ve yataklık yapanların deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalarda 11 PKK/KCK, 2 FETÖ ve 1 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kent genelinde “göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti” yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında ise 20-26 Mart’ta gerçekleştirilen 7 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 11’i tutuklandı, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.