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Aktüel Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu
Aktüel

Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-29 19:17:13 -
Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

VAN (AA) - Van'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 2012'de Van'ın Gürpınar ilçesinden terör örgütüne katılan ve 2012-2014 senelerinde Irak (Metina-Haftanin), 2014-2017'te Suriye, 2017-2020 yıllarında Irak (Gara-Pencewin-Asos) bölgelerinde faaliyet yürüten bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

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