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Yerel

Van'da ilginç görüntü... Zabıta cezayı kesti

Van'da yüzlerce koyunu kent merkezinden geçirmeye çalışan şahsa zabıta ekipleri tarafından 288 TL ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:30:00 -
Van'da ilginç görüntü... Zabıta cezayı kesti

Van'da kent merkezinin en işlek iki mekanlarından olan Maraş ve Cumhuriyet Caddelerinden geçen koyun sürüsü, vatandaşlara şaşkınlık yaşattı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 Nisan'da araç ve yaya trafiğine kapatılan, bugün sabah saatleri itibariyle kontrollü olarak araç ve yaya trafiğine açılan kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Maraş caddelerinden geçen koyun sürüsünü gören İpekyolu Belediye Zabıta ekipleri, küçükbaş hayvanların sahibi Nedim Yiğiter'e, hayvan sürüsünü izinsiz şehir merkezine sokması ve çevreyi kirletmesinden dolayı Trafik Kanunun 46/3 Maddesine göre "Hayvanları karayolları üzerinde trafiği engellemeyecek şekilde sürmek" gerekçesiyle 288 TL idari para cezası uyguladı.

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