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Yerel Van'da feci kaza!
Yerel

Van'da feci kaza!

Van'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 12:56:00 -
Van'da feci kaza!

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Muradiye karayolu üzerindeki Karahan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tali yoldan anayola çıkan Alaattin Çatra idaresindeki 04 P 4017 plakalı kamyonet, yoldan geçen 34 HJ 6411 plakalı TIR'a çarptıktan sonra kontrolden çıkarak park halindeki 33 DCM 24 plakalı TIR'a arkadan çarparak durabildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Alaattin Çatra hayatını kaybederken, yanında bulunan 4 kişi de yaralandı.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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