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Gündem Akçaray’dan tüm zamanların rekoru: Bir günde 85 bini aşkın yolcu taşındı
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Akçaray’dan tüm zamanların rekoru: Bir günde 85 bini aşkın yolcu taşındı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Akçaray’dan tüm zamanların rekoru: Bir günde 85 bini aşkın yolcu taşındı

Kocaeli’de toplu ulaşımın önemli araçlarından Akçaray tramvay hattı, 8 Ekim’de 85 bin 546 yolcu taşıyarak günlük yolcu sayısında tarihi rekor kırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark tarafından işletilen tramvay hattında, artan yolcu talebine yanıt verebilmek amacıyla kapasite artırıcı çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda hat üzerindeki 15 istasyonun peronları uzatılarak çift dizi tramvay işletmeciliğine uygun altyapı oluşturuldu. Kuplajlı tramvay uygulamasıyla iki tramvayın birleştirilerek birlikte hizmet vermesi sağlandı.

Yapılan düzenlemelerin hattın daha fazla yolcu taşımasına katkı sunduğu belirtilirken, 8 Ekim'de ulaşılan 85 bin 546 yolculuk sayı, Akçaray'ın günlük yolcu rekoru olarak kayıtlara geçti.

UlaşımPark, toplu taşıma hizmetlerinin güvenli, erişilebilir ve çevreye duyarlı şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kurum, hizmet süreçlerinin ve işletme performansının geliştirilmesi amacıyla EFQM Mükemmellik Modeli'ni de kurumsal gelişim çalışmalarında kullanıyor.

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