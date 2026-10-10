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3 komşuyu canından bezdirdi! Kendi küçük hasarı büyük!

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3 komşuyu canından bezdirdi! Kendi küçük hasarı büyük!

ABD'de yaşayan Heather Keyes isimli kadın, komşusunun bahçesindeki ağaca yerleşen benekli fener böceği yüzünden evini ve arabasını kullanamaz hale geldi.

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Foto - 3 komşuyu canından bezdirdi! Kendi küçük hasarı büyük!

ABD'nin Ohio eyaletindeki Toledo kentinde yaşayan Heather Keyes, komşusunun bahçesinde büyüyen bir ağaç nedeniyle yaklaşık bir yıldır böcek istilasıyla mücadele ediyor. Benekli fener böceklerinin yoğun şekilde toplandığı cennet ağacı, Keyes'ın günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Böceklerin bıraktığı yapışkan salgı aracının, garaj yolunun ve bahçe mobilyalarının üzerine yayılırken, Keyes bugüne kadar yüzlerce böceği öldürmesine rağmen soruna çözüm bulamadığını söyledi. Yaşadıklarını yerel televizyon kanalı 13 Action News'e anlatan kadın, komşu mülkün sahibinden kalıcı bir çözüm bekliyor.

#2
Foto - 3 komşuyu canından bezdirdi! Kendi küçük hasarı büyük!

“Yüzlerce öldürdüm, yine geliyorlar" Benekli fener böceklerinden kurtulmak için uzun süredir mücadele eden Keyes, yüzlercesini öldürmesine rağmen böceklerin sayısında kalıcı bir azalma sağlayamadığını söyledi. Özellikle ağacın çevresinde toplanan böceklerin uzaklaştırıldıktan sonra aynı bölgeye dönmesi, sorunun devam etmesine yol açıyor. Keyes, yalnızca böceklerin varlığından değil, çevrede bıraktıkları kalıntılardan da şikâyetçi olduğunu ifade etti.

#3
Foto - 3 komşuyu canından bezdirdi! Kendi küçük hasarı büyük!

Mülk sahibinden açıklama geldi Yerel kayıtlara göre ağacın bulunduğu mülkün sahibi Mercer Holdings 1 LLC adlı şirket. Aynı adresle bağlantılı Mercer Maintenance LLC'nin internet sitesinde, kiralık mülklerin bakımına yönelik hizmetler arasında ağaç budama çalışmalarının da bulunduğu belirtiliyor.

#4
Foto - 3 komşuyu canından bezdirdi! Kendi küçük hasarı büyük!

Şirketin bakım direktörü, söz konusu mülkten ve ağaçla ilgili şikâyetten haberdar olduklarını doğruladı. Yetkili, daha önce Heather Keyes ile görüştüğünü ve kendisine mülk sınırını aşan dalları budayabileceğini söylediğini aktardı. Keyes ise dalların budanmasının tek başına yeterli olmadığını, böcek istilası devam ettiği sürece yaşadığı sorunun çözülemeyeceğini savunuyor.

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