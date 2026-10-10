3 komşuyu canından bezdirdi! Kendi küçük hasarı büyük!

“Yüzlerce öldürdüm, yine geliyorlar" Benekli fener böceklerinden kurtulmak için uzun süredir mücadele eden Keyes, yüzlercesini öldürmesine rağmen böceklerin sayısında kalıcı bir azalma sağlayamadığını söyledi. Özellikle ağacın çevresinde toplanan böceklerin uzaklaştırıldıktan sonra aynı bölgeye dönmesi, sorunun devam etmesine yol açıyor. Keyes, yalnızca böceklerin varlığından değil, çevrede bıraktıkları kalıntılardan da şikâyetçi olduğunu ifade etti.