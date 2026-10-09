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Gündem AK Parti’den Yahşihan Belediyesi için net mesaj: Kimsenin arkasında durmayız
Gündem

AK Parti’den Yahşihan Belediyesi için net mesaj: Kimsenin arkasında durmayız

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AK Parti’den Yahşihan Belediyesi için net mesaj: Kimsenin arkasında durmayız

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının AK Parti ile ilişkilendirilmesine partiden tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un soruşturmadan önce partiden ihraç edildiğini hatırlatarak, “AK Parti, milletin emanetini şahsi menfaatlerine alet eden hiç kimsenin arkasında durmaz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Yahşihan Belediyesi hakkında yürütülen adli soruşturma üzerinden AK Parti'nin kurumsal kimliğinin hedef alınmaya çalışıldığını belirterek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Demir, soruşturmada adı geçen isimlerin partiyle ilişkilerine dair tarihleri paylaşarak disiplin süreçlerinin adli soruşturmadan önce başlatıldığına dikkat çekti.

AHMET SUNGUR 4 KASIM’DA İHRAÇ EDİLDİ

Mustafa Demir, Yahşihan eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un 4 Kasım 2025 tarihinde AK Parti'den kesin olarak ihraç edildiğini bildirdi.

Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in ise 25 Kasım 2025'te kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini, daha sonraki süreçte görevini bağımsız olarak sürdürdüğünü aktardı.

Demir, söz konusu disiplin işlemlerinin Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasından önce gerçekleştiğinin altını çizdi.

“MİLLETİN EMANETİNİ ŞAHSİ MENFAATİNE ALET EDENİN ARKASINDA DURMAYIZ”

Partisinin yolsuzluk konusundaki tavrının açık olduğunu vurgulayan Demir, şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti, milletin emanetini şahsi menfaatlerine alet eden hiç kimsenin arkasında durmaz.”

Yargı sürecinin sonuçlarının takip edileceğini belirten Demir, kişilerin eylemleri üzerinden partinin hedef gösterilmesine de tepki gösterdi.

“BİREYSEL EYLEMLER PARTİMİZE MAL EDİLEMEZ”

Demir, açıklamasında “Şahısların bireysel eylemlerinin partimizin kurumsal sorumluluğu gibi gösterilmesini kabul etmiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yahşihan Belediyesi hakkındaki adli soruşturma sürerken, soruşturmada yer alan iddialar ve kişiler hakkındaki nihai değerlendirmeyi yargı süreci belirleyecek.

Dolarlar, evler, arabalar, yatlar… Yahşiyan’da deştikçe yolsuzluk fışkırıyor
Dolarlar, evler, arabalar, yatlar… Yahşiyan’da deştikçe yolsuzluk fışkırıyor

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Dolarlar, evler, arabalar, yatlar… Yahşiyan’da deştikçe yolsuzluk fışkırıyor

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Yorumlar

Ahmet

yaw mustafa demir fatih belediyesinde neler yaptığını unutumu?
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