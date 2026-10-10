Bakan Gürlek duyurdu: 20 ve 13 yıllık iki sır perdesi aralandı

Bakan Gürlek, Kırşehir ve Samsun'da 20 ve 13 yıl önce işlenen iki cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. İki dosyada 4 şüpheli tutuklanırken, toplam 60 dosyada 67 kişinin öldüğü faili meçhul olaylar aydınlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıllardır çözülemeyen iki cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin çalışmalarıyla Kırşehir ve Samsun'daki dosyalar yeniden incelendi.

Yeniden yürütülen soruşturmalar kapsamında tanık beyanları, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler değerlendirilerek önemli bulgulara ulaşıldı. Kırşehir'deki dosyada 7 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Samsun'daki dosyada ise 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Gürlek, yürütülen çalışmalar sonucunda bugüne kadar 60 dosyada 67 maktul ve 7 yaralıya ilişkin faili meçhul olayların aydınlatıldığını bildirdi.

KIRŞEHİR'DE 20 YILLIK CİNAYET DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde yaşayan Rıza Güzel için Şubat 2006'da ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunuldu. Aradan geçen yıllara rağmen aydınlatılamayan dosya, yeniden incelemeye alındı.

Soruşturma kapsamında tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler birlikte değerlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına ilişkin delillere ulaşıldı.

Elde edilen bulgular doğrultusunda üç ilde 6 adrese operasyon düzenlendi ve 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

Adli tahkikatın ardından şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Dosyada elde edilen bulgular, yaklaşık 20 yıldır kayıp olarak aranan Güzel'in başına gelenlerin aydınlatılması açısından önemli bir aşama oldu.

SAMSUN'DA 13 YIL ÖNCE İŞLENEN CİNAYET AYDINLATILDI

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Haziran 2013'te ateşli silahla öldürülen Arif Yılmaz'ın dosyası da yeniden ele alındı.

Soruşturma kapsamında mevcut deliller ve tanık ifadeleri, günümüzdeki teknolojik imkânlardan yararlanılarak yeniden incelendi. Ayrıca HTS kayıtları üzerinde teknik analizler gerçekleştirildi.

Daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişilerin de aralarında bulunduğu 28 kişiye ait iletişim verileri yeniden karşılaştırıldı. Teknik incelemeler ve yeni tanık beyanları sonucunda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 şüpheli tespit edildi.

Yakalanarak gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı. Böylece 13 yıldır faili meçhul olarak kalan cinayete ilişkin soruşturmada önemli bir aşamaya ulaşıldı.

“HİÇBİR FAİLİ MEÇHUL DOSYA KARANLIKTA KALMAMALI”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasında faili meçhul suçların aydınlatılması ve mağdur ailelerinin adalet beklentilerinin karşılanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde suç ve suçluyla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirten Gürlek, hiçbir faili meçhul dosyanın karanlıkta kalmaması ve hiçbir suçun cezasız bırakılmaması hedefiyle hareket ettiklerini ifade etti.

Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; suç ve suçluyla mücadelede hiçbir faili meçhul dosyanın karanlıkta kalmaması, hiçbir suçun cezasız bırakılmaması, mağdurların ve ailelerinin adalet beklentilerinin karşılanması için kararlılıkla çalışıyoruz.”

CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI VE KOLLUK BİRİMLERİNE TEŞEKKÜR

İki cinayetin aydınlatılmasında görev alan kurumlara teşekkür eden Gürlek, Kırşehir ve Çarşamba Cumhuriyet başsavcılıkları ile Samsun ve Kırşehir İl Jandarma Komutanlıklarının çalışmalarına dikkat çekti.

Gürlek, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Adaletin izini sürmekten, yıllardır cevapsız kalan soruları aydınlatmaktan ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.”

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, geçmiş yıllarda sonuçlandırılamayan dosyaların yeniden incelenmesi ve yeni delillerin değerlendirilmesi sürüyor.