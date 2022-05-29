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Yerel Van'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli enselendi
Yerel

Van'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli enselendi

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; çeşitli suçlardan 1aranan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 15:52:00 -
Van'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli enselendi

Van'ın Başkale ilçesinde çeşitli suçlardan 1aranan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9, "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan da 11 yıldır aranan M.L.Ö'nün ilçedeki bir evde saklandığı bilgisini alan ekipler, operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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