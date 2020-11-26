Van'da bacağı ampute edilen köpek sahiplendirildi

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, trafik kazası sonucu bacağı ampute edilen köpeği sahiplendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yıl yüzlerce hayvanın tedavi ve bakımını üstlenen merkez, sokak hayvanlarına umut olmaya devam ediyor.

İpekyolu ilçesinde haziran ayında araç çarpması sonucu ağır yaralanan ve merkeze getirilen köpeğin kırılan sağ ön ayağı, kemik ve dokularının nekroze olması nedeniyle veteriner hekimlerce ampute edildi.

Bakım merkezindeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşan ve hayata yeniden tutunan köpeğe veteriner hekimler tarafından "Pamuk" ismi verildi.

Sosyal medya paylaşımları üzerinden köpeği gören Bir Can Bir Yaşam Eğitim Derneği, Pamuk'u sahiplenmek üzere merkez ile iletişime geçti.

Yapılan gerekli yasal yazışmaların ardından Adana'dan Van'a gelen dernek üyesi Emrah Tıvrık, Pamuk'u sahiplenerek Adana'ya götürdü.

Her canın kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Emrah Tıvrık, şunları kaydetti:



"Pamuk çok güzel bir köpek. Böyle güzel bir köpeği sahiplendiğimiz için çok mutluyum. Pamuk bundan sonra bizimle birlikte yaşayacak. Ben köpeği sağlığına kavuşturan Van Büyükşehir Belediyesi ve veteriner hekimlerine çok teşekkür ediyorum."