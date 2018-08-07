Van'da ABD protestosu! “ABD dayatmasına köle olmayacağız”

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) öncülüğünde ABD’nin ekonomik baskıları protesto edildi.

Van’da 54 sivil toplum kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu Van SDİ, ABD’nin son zamanlarda Türkiye üzerinde yapmış olduğu ekonomik baskıları protesto etmek amacıyla, “Emperyalizme Köle Olmayacağız” konulu kitlesel bir basın açıklaması düzenledi.

ABD DAYATMASINA KÖLE OLMAYACAĞIZ

Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Kent Meydanı’nda bir araya gelen Van SDİ üyeleri, ellerinde “ABD Dayatmasına Köle Olmayacağız” yazılı dövizler ile “Katil ABD Ortadoğu’dan Defol” şeklinde slogan attı. Daha sonra Van SDİ adına basın açıklamasını okuyan Osman Ayşin, asıl meselenin Rahip Brunson’a sahip çıkmak olmadığını çok iyi bildiklerini belirtti.

Ayşin, “Meseleyi idrak edemeyenlerin Trump’ın çılgınlıkları olarak gördüğü bu saldırgan siyaset, esasen çökmekte olan yeni sömürge düzenin getirdiği telaştan kaynaklanmaktadır. Yeni sömürge düzeninin başını çeken ABD’nin saldırganlığı, dünyanın artık eski dünya olmadığının en açık kanıtıdır. Tehdit, şantaj ve zorbalık geri teptikçe ABD, daha da kudurmakta, daha da azgınlaşmaktadır. Büyük bedeller ödeyerek kendi bölgesinde bir istikrar adası olarak kalmayı başaran Türkiye, yeni sömürgeciliğin Neo-Con Siyonist kadrolarına boyun eğmediği için bugün açıkça hedefe konmuştur. Biz meselenin Rahip Brunson’a sahip çıkmak olmadığını çok iyi biliyoruz” dedi.

BU SÜREÇ 15 TEMMUZ'DA SEKTEYE UĞRAYAN SALDIRININ AÇIK DEVAMIDIR

Türkiye için artık en büyük tehdit ve problemin ABD olduğuna dikkat çeken Ayşin, şunları kaydetti:

“ABD, Türkiye’yi ambargolarla, tehditlerle, şantajlarla rehin almak istemektedir. Bu süreç 15 Temmuz’da sekteye uğrayan saldırının açık bir devamıdır. Ama başaramayacak, zilleti tadacaktır. Biz bir SDİ ailesi olarak, bugün burada tepki veren sivil insanlar olarak diyoruz ki; ABD yanlıştan dönmezse misliyle karşılık verilmelidir. Terör örgütleri üzerinden Türkiye’yi çökertmeye çalışan ABD’nin İncirlik başta olmak üzere bütün askeri üsleri derhal kapatılmalıdır. ABD tehditleri karşısında dünün antiemperyalist bugünün müstemlekecileri salya akıtsa da; 15 Temmuz’un terini henüz silmemiş bir millet olarak meydanı zorbalara bırakacak değiliz.”

SDİ üyeleri, yapılan basın açıklamasının ardından sessiz bir şekilde dağıldı.