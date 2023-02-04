Van’da 4 günlüğüne yasak geldi! İşte sebebi...

Yasak 5 Şubat Pazar gününden 8 Ocak Çarşamba gününün bitimine kadar devam edecek.

Valilik yasak kapsamında basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasının yasaklandığını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada yasak kararının gerekçesi şöyle ifade edildi:

“Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla...”

Van Valiliği, 21 Kasım 2016’da eylem ve etkinlikleri yasaklama kararı almış ve ardından bu yasak periyodik şekilde uzatılmıştı.