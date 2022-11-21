Van'da 32 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
Van’da düzenlenen operasyonlarda 32 kilo 200 gram uyuşturucunun ele geçirildiği duyuruldu.
Van'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 32 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 5 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 27 kilo 100 gram skunk ve 3 bin 816 sentetik ecza ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.