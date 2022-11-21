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Yerel Van'da 32 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
Yerel

Van'da 32 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Van’da düzenlenen operasyonlarda 32 kilo 200 gram uyuşturucunun ele geçirildiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 12:03:00 -
Van'da 32 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Van'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 32 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 5 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 27 kilo 100 gram skunk ve 3 bin 816 sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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