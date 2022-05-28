Van’da 2,5 ton inci kefali ele geçirildi
Van’ın Muradiye ilçesinde bir kamyonette bulunan kaçak 2,5 ton inci kefaline el konuldu.
Van’ın Muradiye ilçesinde bir kamyonette bulunan kaçak 2,5 ton inci kefaline el konuldu.
Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma tarafından Tansu Mahallesi’nde durdurulan bir kamyonette arama yapıldı.
Aramada çuvallara doldurulmuş 2,5 ton ölü inci kefali ele geçirilirken araç sürücüsüne toplam 18 bin 500 lira ceza kesildi. Kamyonet 15 gün trafikten men edildi.
Ele geçirilen inci kefalleri imha edilmek üzere Muradiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (İLKHA)