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Gündem Van'da 16 günde 440 düzensiz göçmen yakalandı: 40 gözaltı
Gündem

Van'da 16 günde 440 düzensiz göçmen yakalandı: 40 gözaltı

Van'da güvenlik güçleri tarafından bu ay gerçekleştirilen operasyonlarda 440 düzensiz göçmen yakalandı, 40 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 19:43:00 -
Van'da 16 günde 440 düzensiz göçmen yakalandı: 40 gözaltı

Van'da güvenlik güçlerince bu ay gerçekleştirilen operasyonlarda 440 düzensiz göçmen yakalandı, 40 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 1-16 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda 440 düzensiz göçmen yakalandı, 40 şüpheli gözaltına alındı, 23 araca da el konuldu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. Düzensiz göçmenler de Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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