  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fransa'da yükselen Avrupa'nın en büyük camisinin inşası için yardım kampanyası

Başkentte kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle sarı uyarı

Kimlere seyahat izin belgesi verilmiyor? 65 yaş üstü herkes seyahat izin belgesi alır mı?

65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? | 65 yaş üstü seyahat izin belgesi başvuru

Büyükşehir’le el ele haydi üniversiteye
için kalan
Aktüel

Van'da 14 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-21 09:39:13 -
Van'da 14 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde otomobilde yapılan aramada 14 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Su Sporları Merkezi önündeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada, otomobilin yolcu koltuklarının arasına gizlenmiş çuvalda 28 paket halinde 14 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü C.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı