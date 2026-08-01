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Gündem Başkan Erdoğan’ı şehit edeceklerdi! Suikastçı teröristlere ibretlik cezalar
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Başkan Erdoğan’ı şehit edeceklerdi! Suikastçı teröristlere ibretlik cezalar

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Başkan Erdoğan’ı şehit edeceklerdi! Suikastçı teröristlere ibretlik cezalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasında sanıklara ağır cezalar verildi.

Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast teşebbüsü ile bağlantılı eylemler nedeniyle 41 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

 

"Kamuoyunda 'Cumhurbaşkanımıza Suikast Davası' veya 'Marmaris Davası' olarak bilinen, Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/277 esas sayılı dosyasında görülen davada, 04.10.2017 tarihinde verilen kararla darbe girişimi kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast teşebbüsü ile bağlantılı eylemler nedeniyle sanıklar hakkında ağır cezalara hükmedilmiştir. Bu kapsamda; ⁠31 sanık hakkında 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ⁠3 sanık hakkında 1’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ⁠1 sanık hakkında 4 kez müebbet hapis cezası, ⁠1 sanık hakkında 3 kez müebbet hapis cezası, ⁠4 sanık hakkında 1’er kez müebbet hapis cezası verilmiştir. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı eski Başyaveri Ali Yazıcı hakkında yeniden yapılan yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilmiş ve karar kesinleşmiştir. Eski Tuğamiral Tezcan Kızılelma hakkında 15 yıl hapis cezası verilmiş, 1 sanık hakkında beraat kararı verilmiş; Fetullah Gülen, Burkay Karatepe, Özcan Karacan ve Ramazan Elmas yönünden ise yakalama kararlarının infazı beklenmek üzere dosyaları tefrik edilmiştir. Söz konusu hükümler, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesinin 17.05.2022 tarihli, 2021/5029 esas ve 2022/2721 karar sayılı ilamıyla onanarak kesinleşmiştir. Dosyası yakalama nedeniyle tefrik edilen firari sanıklardan Burkay Karatepe, 01.08.2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli hakkında adli işlemler Muğla Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde sürdürülmektedir"

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