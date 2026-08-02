Bebek sağlığında kritik destek: 81 ilde uygulama sürüyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası mesajında anne sütünün önemine dikkat çekerek, emzirme danışmanlığı hizmetlerinin ülke genelinde yaygın şekilde sürdürüldüğünü ve 2025'te 300 bini aşkın kişiye eğitim verildiğini açıkladı.

Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anne sütü, evlatlarımızın hayata en sağlıklı adımı atmasını sağlayan eşsiz bir mucizedir" ifadesini kullandı.

Koruyucu sağlık anlayışı doğrultusunda, anneleri ve bebekleri destekleyen çalışmaları ülkenin dört bir yanında kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Memişoğlu, "Bugün 81 ilimizin tamamı 'Bebek Dostu İl', 78 ilimiz ise 'Altın Bebek Dostu İl' statüsündedir. 334 Emzirme Polikliniğimizde ve Aile Sağlığı Merkezlerimizde sunduğumuz emzirme danışmanlığı hizmetiyle, sadece 2025 yılında 300 bini aşkın vatandaşımıza emzirme eğitimi verdik" değerlendirmesinde bulundu.

Çocukların sağlıklı bir geleceğe adım atması için annelerin ve ailelerinin yanında olmaya, koruyucu sağlık hizmetlerini daha da güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Memişoğlu, bu başarıda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına, ebelere ve anne sütünü teşvik etmek için özveriyle görev yapan tüm ekiplere teşekkürlerini sundu.

Bakan Memişoğlu, paylaşımında, Sağlık Bakanlığının İzmir'deki Emzirme ve Relaktasyon Polikliniği'nden hizmet alan anneler ve uzmanların görüşlerinin yer aldığı videoya da yer verdi.