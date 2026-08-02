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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Kaza, Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 8’inci kilometresinde bulunan Kayıköy Kavşağı'nda meydana geldi. Tavşanlı istikametinden Kütahya’ya doğru giden Mustafa E. yönetimindeki 35 APV 346 plakalı otomobil ile Kayıköy Kavşağı'ndan Tavşanlı istikametine dönüş yapan Osman Y. idaresindeki 43 PD 107 plakalı otomobil çarpıştı.

#2
Foto - Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri karşı şeride savruldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 43 PD 107 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Yalçın'ın (79) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Osman Y., Ayşe Yalçın ve diğer otomobilde bulunan Hacer E. ile Ahmet Burak E. (13) yaralandı.

#3
Foto - Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

#4
Foto - Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Ayşe Yalçın’ın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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