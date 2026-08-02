Bu nasıl bir saygısızlık böyle: Mauro Icardi'den Galatasaray'ın veda planına cevap yok!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in veda töreni için teklif yaptıklarını açıkladığı Mauro Icardi, sarı-kırmızılılara henüz geri dönüş yapmadı.
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in veda töreni için teklif yaptıklarını açıkladığı Mauro Icardi, sarı-kırmızılılara henüz geri dönüş yapmadı.
Vedanın ardından ise Icardi cephesinden sarı-kırmızılılarla ilgili herhangi bir paylaşım gelmedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, temmuz ayı divan kurulunda Arjantinli golcüye veda töreni için teklif yaptıklarını söyledi.
Dursun Özbek, "Mauro Icardi bizim için çok değerli bir oyuncu. Bize verdiği hizmet hiçbir zaman unutulmamalı. İkon oyuncularımızdan birisi. Bir ayrılık seremonisi planladık ve kendisine ilettik. Ondan cevap bekliyoruz." dedi.
Özbek, "Galatasaray'ın başarısı, başarı çizgisinin her şeyin önünde olduğunu düşünüyorum. Hiçbir oyuncunun, başkanın, yönetim kurulu üyesinin, Galatasaray'ın başarısının önüne geçecek bir tavrının olabileceğini düşünmüyorum. Aldığımız kararlar bu yöndedir. Icardi'nin bize verdiği hizmetler için inkar içinde olmadık, her zaman takdir ettik ve son final kısmı için de davet ettik. İcabet etmesini bekliyorum." diye konuştu.
33 yaşındaki golcü ise Galatasaray'ın veda töreni teklifine henüz yanıt vermedi.
15 Temmuz'da yapılan ayrılık duyurusunun ardından Arjantinli golcünün, sarı-kırmızılılara herhangi bir dönüş yapmadığı öğrenildi.
Galatasaray'da dört sezonda 134 maçta süre bulan Mauro Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.
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