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Spor
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Bu nasıl bir saygısızlık böyle: Mauro Icardi'den Galatasaray'ın veda planına cevap yok!

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Bu nasıl bir saygısızlık böyle: Mauro Icardi'den Galatasaray'ın veda planına cevap yok!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in veda töreni için teklif yaptıklarını açıkladığı Mauro Icardi, sarı-kırmızılılara henüz geri dönüş yapmadı.

#1
Foto - Bu nasıl bir saygısızlık böyle: Mauro Icardi'den Galatasaray'ın veda planına cevap yok!

Vedanın ardından ise Icardi cephesinden sarı-kırmızılılarla ilgili herhangi bir paylaşım gelmedi.

#2
Foto - Bu nasıl bir saygısızlık böyle: Mauro Icardi'den Galatasaray'ın veda planına cevap yok!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, temmuz ayı divan kurulunda Arjantinli golcüye veda töreni için teklif yaptıklarını söyledi.

#3
Foto - Bu nasıl bir saygısızlık böyle: Mauro Icardi'den Galatasaray'ın veda planına cevap yok!

Dursun Özbek, "Mauro Icardi bizim için çok değerli bir oyuncu. Bize verdiği hizmet hiçbir zaman unutulmamalı. İkon oyuncularımızdan birisi. Bir ayrılık seremonisi planladık ve kendisine ilettik. Ondan cevap bekliyoruz." dedi.

#4
Foto - Bu nasıl bir saygısızlık böyle: Mauro Icardi'den Galatasaray'ın veda planına cevap yok!

Özbek, "Galatasaray'ın başarısı, başarı çizgisinin her şeyin önünde olduğunu düşünüyorum. Hiçbir oyuncunun, başkanın, yönetim kurulu üyesinin, Galatasaray'ın başarısının önüne geçecek bir tavrının olabileceğini düşünmüyorum. Aldığımız kararlar bu yöndedir. Icardi'nin bize verdiği hizmetler için inkar içinde olmadık, her zaman takdir ettik ve son final kısmı için de davet ettik. İcabet etmesini bekliyorum." diye konuştu.

#5
Foto - Bu nasıl bir saygısızlık böyle: Mauro Icardi'den Galatasaray'ın veda planına cevap yok!

33 yaşındaki golcü ise Galatasaray'ın veda töreni teklifine henüz yanıt vermedi.

#6
Foto - Bu nasıl bir saygısızlık böyle: Mauro Icardi'den Galatasaray'ın veda planına cevap yok!

15 Temmuz'da yapılan ayrılık duyurusunun ardından Arjantinli golcünün, sarı-kırmızılılara herhangi bir dönüş yapmadığı öğrenildi.

#7
Foto - Bu nasıl bir saygısızlık böyle: Mauro Icardi'den Galatasaray'ın veda planına cevap yok!

Galatasaray'da dört sezonda 134 maçta süre bulan Mauro Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.

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