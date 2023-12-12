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Yerel Van’da 129 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Van’da 129 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-12-12 10:37:00 -
Van’da 129 düzensiz göçmen yakalandı

Van’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 129 düzensiz göçmen yakalandı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “4-10 Aralık 2023 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 17 olayda 129 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 6 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “4-10 Aralık 2023 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 17 olayda 129 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 6 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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