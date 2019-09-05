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Van’da 1 terörist ikna edilerek teslim oldu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin girişimleri sonucu PKK’lı 1 terörist ikna edilerek teslim oldu.

05 Eylül 2019 Perşembe 09:04
Van’da 1 terörist ikna edilerek teslim oldu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin girişimleri sonucu PKK’lı 1 terörist ikna edilerek teslim oldu.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl J.K.lığınca , PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen Van ili Çatak ilçesi kırsalından 22 Temmuz 2015 tarihinde PKK/KCK terör örgütüne katılan 1 BTÖ mensubunun 2 Eylül 2019 tarihinde Şırnak-Silopi Kara Hudut Kapısından teslim olması sağlanmıştır" denildi.


Açıklamanın devamında, "BTÖ mensubu ile yapılan ilk mülakatta, örgüt mensubu; son zamanlarda PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, sözde lider kadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün, sözde başarısızlıklarının faturasını kendilerine yüklediğini, PKK/KCK terör örgütünün, örgüt içi işkencelere ve infazlara başladığını, infaz edilen teröristler ile aynı akıbeti yaşamaktan korkan teröristlerin örgütten kaçarak, kendisi gibi güvenlik güçlerine sığınmaya başladıklarını, 18 yaşından küçük çocukların çeşitli vaatlerle kandırılarak örgüte kazandırıldığını, daha sonra uyuşturucuya alıştırıldığını, taciz edildiklerini, sonra da eylemlerde ön saflarda kullanılarak ölüme itildiğini, teslim olduktan sonra devletten hiç beklemediği iyi muamele gördüğünü, sürecin her aşamasında güvenlik güçlerinin yanında olduğunu, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını, teslim olmak isteyen örgüt mensuplarının vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156 numaralarını aramalarının kendileri için tek kurtuluş olacağını ifade etmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:04
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