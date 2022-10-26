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Gündem Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde neler oluyor? Tıbbiye Camii inşaatında bir haftada ikinci yangın
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde neler oluyor? Tıbbiye Camii inşaatında bir haftada ikinci yangın

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde yapımı devam eden cami inşaatında bir hafta içerisinde ikinci kez yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 14:11:00 -

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) kampüsü içerisinde bulunan Dursun Odabaşı Tıp Merkezi alanında yapımı süren Tıbbiye Camii ve Külliyesi'nin kubbesinde bir hafta içerisinde ikinci kez yangın çıktı.

Kubbenin izolasyonu sırasından çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği'nden 3 itfaiye aracı ile üniversitenin itfaiye aracı müdahale etti.

Yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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