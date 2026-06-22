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Avrupa ülkesi resmen kavruluyor: 845 okul eğitime ara verdi!

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Avrupa ülkesi resmen kavruluyor: 845 okul eğitime ara verdi!

Sıcak hava dalgası bütün Avrupa'yı etkisi altına alırken, Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, bugün 845 okulun kapalı olacağını bildirdi.

#1
Foto - Avrupa ülkesi resmen kavruluyor: 845 okul eğitime ara verdi!

Avrupa bölgesi, son iki aydır sıcak hava dalgasının etkisi altında. Sıcak hava dalgasından en çok etkilenen ülkelerin başında Fransa geliyor. Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, sıcak hava nedeniyle alarm seviyesinin bugün 49 vilayette 'kırmızı', 40 vilayette ise 'turuncu' seviyeye çıkarılacağını belirtti.

#2
Foto - Avrupa ülkesi resmen kavruluyor: 845 okul eğitime ara verdi!

845 OKUL KAPATILACAK Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, bugün sıcak hava nedeniyle 845 okulun kapalı olacağını açıkladı.

#3
Foto - Avrupa ülkesi resmen kavruluyor: 845 okul eğitime ara verdi!

1800 OKULUN SAATİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILACAK Geffray, 1800 okulda da eğitim saatlerinde değişikliğe gidileceğini aktardı.

#4
Foto - Avrupa ülkesi resmen kavruluyor: 845 okul eğitime ara verdi!

Ülkedeki hava sıcaklığının gün içinde 41 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, aşırı sıcakların gelecek hafta da devam etmesi öngörülüyor.

#5
Foto - Avrupa ülkesi resmen kavruluyor: 845 okul eğitime ara verdi!

YENİ TEDBİRLER Başkent Paris’i de etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle Paris Belediyesi, hafta boyunca vatandaşlara yönelik yeni tedbirler açıkladı.

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