Avrupa ülkesi resmen kavruluyor: 845 okul eğitime ara verdi!
Sıcak hava dalgası bütün Avrupa'yı etkisi altına alırken, Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, bugün 845 okulun kapalı olacağını bildirdi.
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Sıcak hava dalgası bütün Avrupa'yı etkisi altına alırken, Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, bugün 845 okulun kapalı olacağını bildirdi.
Avrupa bölgesi, son iki aydır sıcak hava dalgasının etkisi altında. Sıcak hava dalgasından en çok etkilenen ülkelerin başında Fransa geliyor. Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, sıcak hava nedeniyle alarm seviyesinin bugün 49 vilayette 'kırmızı', 40 vilayette ise 'turuncu' seviyeye çıkarılacağını belirtti.
845 OKUL KAPATILACAK Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, bugün sıcak hava nedeniyle 845 okulun kapalı olacağını açıkladı.
1800 OKULUN SAATİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILACAK Geffray, 1800 okulda da eğitim saatlerinde değişikliğe gidileceğini aktardı.
Ülkedeki hava sıcaklığının gün içinde 41 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, aşırı sıcakların gelecek hafta da devam etmesi öngörülüyor.
YENİ TEDBİRLER Başkent Paris’i de etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle Paris Belediyesi, hafta boyunca vatandaşlara yönelik yeni tedbirler açıkladı.
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