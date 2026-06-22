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Dünya Liseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
Dünya

Liseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Filipinler’in Tacloban kentinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Filipinler’in Tacloban kentinde bulunan San Jose National Lisesi’ne silahlı saldırı düzenlendi. Yerel saatle 09.00 sıralarında yaşanan olayda saldırganlardan birinin 9. sınıf öğrencisi olduğu ve olaydan kısa süre sonra yakalandığı aktarıldı. Diğer saldırganın ise yetkililere teslim olduğu olayda 3 kişinin öldüğü 5 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Yaralılar çevrede bulunan hastanelerde tedavi altına alınırken okula ek güvenlik görevllisi konuşlandırıldı. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ise olaya ilişkin soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Devlet Başkanlğı Ofisi’nden yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Marcos Jr oldukça üzgün" ifadeleri kullanıldı. Filipinler’de 2022 yılının Temmuz ayında Ateneo de Manila Üniversitesine mezuniyet töreni sırasında silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenler arasında eski Lamitan Belediye Başkanı Rose Furigay da bulunuyordu.

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