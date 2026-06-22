Özgürcüler hep aynı! Kapı dışarı edildi ama hala il başkanı sıfatını kullanıyor!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CHP Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanlığı’na atanan Utku Gümrükçü ve ekibine makamı teslim etmemek için kavgaya tutuşan eski İl Başkanı Çağatay Güç, yaşananlardan yeni yönetimi sorumlu tuttu.
Sosyal medya profilinde kendisini hala “Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı” diye gösteren Çağatay Güç, “Dün gece Türkiye tarihine bir utanç tablosu daha eklendi. Baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi’ne butlan ekibinin atadığı kişi ve arkasında öfke ve nefret dolu bir ekiple girdi. Gecenin bir saatinde yapılan bu girişim ve bu görüntüler tarihin utanç tablosunda sonsuza dek yer alacak. Halkın iradesinin yok sayıldığı bu kara gün elbette ki unutulmayacaktır. Biz halkın gönlündeki makamın sahibiyiz. Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde bu demokrasi mücadelesini kazanacak er geç milletimizi bu zulümden kurtaracağız. İnsanlıktan nasibini almayanlara halkımız seçim günü cevabını verecek. Millet diz çökmez, sokak susmaz! Geriye yalnızca direnenler ve ömrünü bu ülkeye, demokrasiye ve Cumhuriyet’e adayanlar kalır” mesajını verdi. Ancak bu süslü cümleler yaşanan çirkinliği unutturmaya yetmedi.