İran Milli Futbol Takımı, soyunma odasında ABD’ye mesaj bıraktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci haftasında Belçika'yla golsüz berabere kalan İran Milli Futbol Takımı, maçın oynandığı Los Angeles Stadı'ndaki soyunma odalarınan "Binlerce yıl önceki antik İran'dan günümüzün uygar İran'ına kadar, İran'ın ruhu canlı ve sarsılmaz bir şekilde devam ediyor" şeklinde mesaj bırakarak ayrıldı.
İran Milli Futbol Takımı, ABD’de oynadığı Belçika maçı sonrası soyunma odasında çarpıcı bir mesaj bıraktı.
İran Milli Takımı'nın basın ekibinden yapılan açıklamaya göre, soyunma odasına bırakılan notta, "Binlerce yıl önceki antik İran'dan günümüzün uygar İran'ına kadar, İran'ın ruhu canlı ve sarsılmaz bir şekilde devam ediyor. Los Angeles'a gururlu bir şekilde geldik ve onurlu, haysiyetli bir şekilde yarıştık. Misafirperverliğin için teşekkürler Los Angeles. Her İranlıya bu 180 dakika boyunca ruhunu, kalbini, sesini İran için verdiğinden dolayı teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle." ifadeleri kullanıldı.
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