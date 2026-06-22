Alanya açıklarında dev sürpriz! Amatör balıkçı balina görüntüledi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya’nın Alanya ilçesinde teknesiyle ava çıkan amatör balıkçı Ruslan Chernyshev, Alanya Kalesi açıklarında su yüzeyine çıkan balinayı cep telefonu kamerasıyla böyle kaydetti.
Antalya’nın Alanya ilçesinde denize açılan amatör balıkçı, Alanya Kalesi açıklarında balinayla karşılaştı.
Gözden kayboldu
Alanya Kalesi açıklarında teknesiyle ava çıkan Rusya uyruklu amatör balıkçı Ruslan Chernyshev, deniz yüzeyindeki hareketliliği fark etti. Teknesiyle bölgeye yaklaşan Chernyshev, su yüzeyine çıkan balinayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir süre teknenin yakınında görülen balina, su yüzeyinde ilerledikten sonra gözden kayboldu. Sanal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi gördü.