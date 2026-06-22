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Gündem Mobing ile gelen ölüme komik ceza O müdüre tenzili rütbe
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Mobing ile gelen ölüme komik ceza O müdüre tenzili rütbe

Yeniakit Publisher
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Mobing ile gelen ölüme komik ceza O müdüre tenzili rütbe

Genç öğretmen Irmak Koparan’a sistematik mobbing uyguladığı öne sürülen Okul Müdürü Melahat İleri’nin rütbesi öğretmenliğe düşürülürken, Irmak öğretmenin feryat dolu şikayet dilekçelerini sümen altı ettiği iddia edilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş de açığa alındı.

Baskı ve şiddetle genç öğretmen Irmak Koparan’ı ölüme sürüklediği iddia edilen müdür, tenzili rütbe ile öğretmenliğe düşürüldü.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde 28 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Irmak Ayşe Koparan’ın trajik ölümünün ardından başlatılan idari soruşturmada ilk cezalar kesildi. Genç öğretmene sistematik mobbing uyguladığı öne sürülen Okul Müdürü Melahat İleri’nin rütbesi öğretmenliğe düşürülürken, Irmak öğretmenin feryat dolu şikayet dilekçelerini sümen altı ettiği iddia edilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş de açığa alındı.

Sözleşmeli öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın evinde ölü bulunması ve ilk tespitlere göre intihar ettiğinin belirlenmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri harekete geçmişti. Soruşturma kapsamında ilk ceza, genç öğretmenin resmi makamlara yaptığı yardım çığlıklarına ve şikayet dilekçelerine kulak tıkadığı iddia edilen Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş’e kesildi. Özmüş, görevini ihmal ettiği ve talepleri dikkate almadığı gerekçesiyle açığa alındı.

KısaDalga.net’ten Gülseven Özkan’ın haberine göre; Irmak öğretmeni adım adım ölüme sürükleyen baskıların odağındaki isim olan okul müdürü Melahat İleri'nin ise olay sonrası müdürlük vasfı elinden alındı. Kademesi düşürülerek öğretmenliğe tenzil edilen İleri, kadrosunun bulunduğu eski okula öğretmen olarak geri gönderildi.

Melahat İleri’ye verilen bu ceza kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, eski müdürün geçmişine yönelik şok edici bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Ünlü sanatçı Sabahat Akkiraz’ın da sert sözlerle dikkat çektiği iddiaya göre; öğretmenliğe düşürülen İleri, müdürlük makamına hiçbir mülakata girmeden ve gerekli diplomaya sahip olmadan, arkasındaki siyasi/bürokratik bağlantılar sayesinde usulsüzce getirilmişti.

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Yorumlar

Vasat

Herkes cürümünün cezasını çekmeliki hukuki örnek oluşsun.Açığa alma,tenzili rütbe.bu durumlarda ceza değil ödül olup devletin içerden dinamitlenmesine devamını sağlar.

Kilik kiyafetinden utan vicdansiz zalim

Musluman zalim olamaz
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