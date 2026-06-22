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Spor Kadroya bir isim daha eklendi! RAMS Başakşehir’de transfer hamlesi
Spor

Kadroya bir isim daha eklendi! RAMS Başakşehir’de transfer hamlesi

Yeniakit Publisher
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Kadroya bir isim daha eklendi! RAMS Başakşehir’de transfer hamlesi

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Michal Karbownik’i kadrosuna kattığını duyurdu.

RAMS Başakşehir, son olarak Hertha Berlin'de forma giyen Polonyalı sol bek Michal Karbownik ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

RAMS Başakşehir, transfer sezonunun ilk gününde ilk transferini açıkladı. Turuncu-lacivertliler, son olarak Hertha Berlin'de forma giyen 25 yaşındaki Polonyalı sol bek Michal Karbownik ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Hertha BSC'de forma giyen Polonyalı Michal Karbownik ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Karbownik'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hertha Berlin forması ile 79 maça çıkan Michal Karbownik, bu maçlarda 6 asist yaptı. Karbownik, Polonya Milli Takımı formasını ise 4 kez giydi.

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