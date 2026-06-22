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Siyaset 12. Yargı Paketi Meclis'e geldi! AK Parti cephesi detayları açıkladı
Siyaset

12. Yargı Paketi Meclis'e geldi! AK Parti cephesi detayları açıkladı

Yeniakit Publisher
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12. Yargı Paketi Meclis'e geldi! AK Parti cephesi detayları açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, 12. Yargı Paketi'nin Meclis'e sunulduğunu söyledi. Akbaşoğlu konuya dair önemli açıklamalarda bulundu.

30 maddeden oluşan 12. Yargı Paketi Meclis Genel Kurulu'na sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu paketin içeriği hakkında açıklama yaptı.

Akbaşoğlu, Adli Tıp Kurumu'nun bilimsel kapasitesinin güçleneceğini, uyuşmazlık davalarının tek hakimle çözülmesinin önünün açılacağını söyledi.

Akbaşoğlu şunları söyledi:

Yargının verimli, hızlı ve etkin bir şekilde işlemesine dönük olarak hazırlanan bu kanun teklifi, yargılamaların makul sürede tamamlanmasını, adalet hizmetlerinin hızlandırılmasını, yargıya olan güven ve memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen kapsamlı bir çalışmanın ürünü olarak karşımızdadır. İsterseniz şimdi bütün bu düzenlemeleri içeren kanun teklifimizin maddelerini hep birlikte ele alalım.

Bürokrasiyi azaltmak amacı ile noterlik işlemlerinde büyük bir kolaylığa gidiyoruz. Evrak bedellerinin mahkemece istenmesinde aslına uygun örneğini saklayarak aslını göndermesi, güvenli elektronik imza ile ulaştırılması imkanını getiriyoruz. Tarafların mali yükten kurtararak işlemlerin hızlanmasına imkan tanıyoruz.

Mahkemelerin iş yükünün azalması için idare mahkemelerinde tek hakimle çözülecek davaların kapsamını genişletiyoruz. Öğrenciler ve kamu görevlileri için belli uyuşmazlıklar tek hakim ile karara bağlanacak.

İdari yargıda önemli adım atıyoruz. Bölge idare mahkemelerinde gerekçeyi düzenleyerek hızla bitirilmesi uygulamasını getiriyoruz.

Adli Tıp Kurumu'na ilişkin de tıp ya da diş hekimliğinde doktora şartını kanunla açıklığa kavuşturuyoruz.

Hakimlik ve savcılık meselesinin gerektirdiği hukuki bilgi ile çözülmesi gereken konularda disiplin yaptırımına bağlıyoruz. Bilirkişilik müessesi teknik alanlarla sınırlı kalması için böyle bir düzenleme ile hukuk bilgisi ile neticelendirilmesi gereken davaların hızlandırılması için bunun önünü alıyoruz. Hakim ve savcıların hassasiyetini de esasa bağlıyoruz.

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Yorumlar

Vahap

Bu saydığınız maddelerin hiç birisi ne infaz sistemini değiştirir nede siradan bir davanın 5 yıl sürmesini, hep azar azar ilerlemek neyin nesi adam gibi bir kerede neden bitmiyor bu iş anlamak mümkün değil.Şimdi seneye bir paket daha öbür seneye bir paket daha şayet ömrün yeterse adalete ulaşırsın vesselam.

Vatandaş

Emekli durumu temmuz da ne olacak
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