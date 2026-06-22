12. Yargı Paketi Meclis'e geldi! AK Parti cephesi detayları açıkladı

30 maddeden oluşan 12. Yargı Paketi Meclis Genel Kurulu'na sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu paketin içeriği hakkında açıklama yaptı.

Akbaşoğlu, Adli Tıp Kurumu'nun bilimsel kapasitesinin güçleneceğini, uyuşmazlık davalarının tek hakimle çözülmesinin önünün açılacağını söyledi.

Akbaşoğlu şunları söyledi:

Yargının verimli, hızlı ve etkin bir şekilde işlemesine dönük olarak hazırlanan bu kanun teklifi, yargılamaların makul sürede tamamlanmasını, adalet hizmetlerinin hızlandırılmasını, yargıya olan güven ve memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen kapsamlı bir çalışmanın ürünü olarak karşımızdadır. İsterseniz şimdi bütün bu düzenlemeleri içeren kanun teklifimizin maddelerini hep birlikte ele alalım.

Bürokrasiyi azaltmak amacı ile noterlik işlemlerinde büyük bir kolaylığa gidiyoruz. Evrak bedellerinin mahkemece istenmesinde aslına uygun örneğini saklayarak aslını göndermesi, güvenli elektronik imza ile ulaştırılması imkanını getiriyoruz. Tarafların mali yükten kurtararak işlemlerin hızlanmasına imkan tanıyoruz.

Mahkemelerin iş yükünün azalması için idare mahkemelerinde tek hakimle çözülecek davaların kapsamını genişletiyoruz. Öğrenciler ve kamu görevlileri için belli uyuşmazlıklar tek hakim ile karara bağlanacak.

İdari yargıda önemli adım atıyoruz. Bölge idare mahkemelerinde gerekçeyi düzenleyerek hızla bitirilmesi uygulamasını getiriyoruz.

Adli Tıp Kurumu'na ilişkin de tıp ya da diş hekimliğinde doktora şartını kanunla açıklığa kavuşturuyoruz.

Hakimlik ve savcılık meselesinin gerektirdiği hukuki bilgi ile çözülmesi gereken konularda disiplin yaptırımına bağlıyoruz. Bilirkişilik müessesi teknik alanlarla sınırlı kalması için böyle bir düzenleme ile hukuk bilgisi ile neticelendirilmesi gereken davaların hızlandırılması için bunun önünü alıyoruz. Hakim ve savcıların hassasiyetini de esasa bağlıyoruz.