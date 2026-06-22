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Aktüel Sarıyer’de kaybolan kedisini ararken erkek cesedi buldu
Aktüel

Sarıyer’de kaybolan kedisini ararken erkek cesedi buldu

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Sarıyer’de kaybolan kedisini ararken erkek cesedi buldu

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde kaybolan kedisini aramak için binaya giren bir vatandaş, erkek cesedi buldu. Polis, şüpheli ölümle ilgili inceleme başlattı.

Olay, Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaybolan kedisini aramak için binaya giren bir vatandaş tarafından merdiven altında yerde hareketsiz şekilde yatan bir erkek cesedi bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, şahsın günler öncesinden hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kesin ölüm nedeninin ve kimliğinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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