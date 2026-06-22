Sudan'dan Türkiye'ye çağrı: "Gerçekleri Türkiye ortaya çıkartır”

Anadolu Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Eltayeb, Türkiye ile Sudan arasındaki tarihi bağlara dikkat çekerek, Sudan'ın Türkiye'den aldığı desteğin önemli olduğunu ancak daha fazlasını beklediklerini ifade etti.

"Türkiye özel bir konumda"

Türkiye'nin uluslararası alandaki etkisine vurgu yapan Eltayeb, Ankara'nın Sudan konusunda daha aktif rol üstlenebileceğini belirtti.

Eltayeb, "Türkiye'nin hem İslam dünyası hem de NATO ülkeleri ile ilişkileri nedeniyle özel bir konumda bulunduğunu düşünüyoruz. Bu konum, Sudan'da yaşanan gerçeklerin uluslararası kamuoyuna doğru şekilde aktarılmasına katkı sağlayabilir" dedi.

"HDK terör örgütü olarak tanınmalı"

Sudan'da hükümet güçleriyle çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) uluslararası düzeyde terör örgütü olarak tanınması gerektiğini belirten Eltayeb, yaşananların yalnızca iç siyasi mücadele olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

HDK'nin Sudan'ın egemenliğine yönelik tehdit oluşturduğunu savunan Eltayeb, örgütün bazı dış aktörlerin desteğiyle hareket ettiğini ve ülkenin istikrarını hedef aldığını ifade etti.

"Bu bir insani krizden fazlası"

Sudan'daki gelişmelerin yalnızca insani boyutuyla ele alınmasının eksik yaklaşım olacağını dile getiren Eltayeb, yaşananların organize suçlar ve silahlı saldırılar sonucu ortaya çıktığını belirtti.

"Bu kriz bir doğal afet sonucu oluşmadı. Bunun arkasında sorumlular var ve çözüm için önce bu gerçeklerin ortaya konulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sudan'daki savaş vekalet savaşına dönüştü"

Çatışmaların başlangıçta iç siyasi anlaşmazlıklardan kaynaklandığını ancak zamanla farklı aktörlerin müdahil olduğu bir vekalet savaşına dönüştüğünü ifade eden Eltayeb, uluslararası toplumun Sudan halkının sesine daha fazla kulak vermesi gerektiğini söyledi.

Sudan devletinin korunmasının yalnızca ülke için değil, Kızıldeniz havzası, Afrika Boynuzu ve bölgesel güvenlik açısından da kritik önem taşıdığını kaydetti.

"Sudan'ın birliği korunmalı"

Sudan'ın toprak bütünlüğünün korunmasının hayati önem taşıdığını belirten Eltayeb, devlet yapısının zayıflaması halinde milyonlarca insanın büyük risklerle karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Güvenliğin yeniden tesis edildiği bölgelerde halkın evlerine dönmeye başladığını aktaran Eltayeb, Sudan halkının önceliğinin devlet kurumlarını korumak ve ülkede istikrarı yeniden sağlamak olduğunu vurguladı.

Eltayeb, demokratik sürecin ise güvenlik ve istikrarın sağlanmasının ardından Sudan halkının iradesiyle şekilleneceğini sözlerine ekledi.