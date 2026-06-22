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Whatsapp’ta ücretli ‘Plus’ dönemi! Fiyatı açıklandı! Peki avantajlı mı?

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Whatsapp’ta ücretli ‘Plus’ dönemi! Fiyatı açıklandı! Peki avantajlı mı?

WhatsApp Plus Türkiye'de erişime açıldı! İşte ücretli aboneliğin sunduğu ayrıcalıklar...

#1
Foto - Whatsapp’ta ücretli ‘Plus’ dönemi! Fiyatı açıklandı! Peki avantajlı mı?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp için geliştirilen ücretli "WhatsApp Plus" aboneliği, Türkiye'deki kullanıcıların erişimine açıldı.

#2
Foto - Whatsapp’ta ücretli ‘Plus’ dönemi! Fiyatı açıklandı! Peki avantajlı mı?

WHATSAPP PLUS'IN FİYATI NE KADAR? WhatsApp Plus aboneliğinin ücreti aylık 41,99 TL olarak belirlendi. Hizmeti denemek isteyen kullanıcılara bir aylık ücretsiz deneme imkanı da sağlıyor.

#3
Foto - Whatsapp’ta ücretli ‘Plus’ dönemi! Fiyatı açıklandı! Peki avantajlı mı?

WHATSAPP PLUS ABONELİĞİNİN AVANTAJLARI NELER? WhatsApp Plus kapsamında kullanıcılara uygulama simgesini değiştirme seçeneği sunuluyor. Aboneler, farklı uygulama simgesi alternatifleri arasından tercih yapabiliyor.

#4
Foto - Whatsapp’ta ücretli ‘Plus’ dönemi! Fiyatı açıklandı! Peki avantajlı mı?

Arayüz tarafında ise uygulamanın genel renk temasını kişiselleştirme imkanı öne çıkıyor.

#5
Foto - Whatsapp’ta ücretli ‘Plus’ dönemi! Fiyatı açıklandı! Peki avantajlı mı?

WhatsApp Plus aboneleri, 20 adede kadar sohbet sabitleme özelliğinden yararlanabilecek.

#6
Foto - Whatsapp’ta ücretli ‘Plus’ dönemi! Fiyatı açıklandı! Peki avantajlı mı?

Paket kapsamında ayrıca özel çıkartmalar ve yeni zil sesleri de kullanıcılara sunulacak.

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