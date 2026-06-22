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Gündem Eğitim merkezi yandı: 12'si öğrenci 14 kişi öldü!
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Eğitim merkezi yandı: 12'si öğrenci 14 kişi öldü!

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Eğitim merkezi yandı: 12'si öğrenci 14 kişi öldü!

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Lucknow’da bir animasyon eğitim merkezinde çıkan yangında 12'si öğrenci en az 14 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ölü sayısının artabileceğini açıkladı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Lucknow’da bir eğitim merkezinde yangın çıktı. Alevlerin hızla yayıldığı animasyon eğitim merkezinde 12'si öğrenci olmak üzere en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Uttar Pradeş Başbakan Yardımcısı Brajesh Pathak, "Bu büyük bir olay, son derece üzücü" dedi. Pathak, merkezde öğrencilere animasyon eğitimi verildiğini belirtti.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Üç katlı binadaki yangına İtfaiye, polis ve kurtarma ekipleri müdahale ederken, yetkililer can kaybının artabileceğini söyledi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından yapılan açıklamada da "Lucknow’daki yangında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyorum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

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