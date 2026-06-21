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Dünya Ege’de tehlike büyüyor! Yunanistan’da tam 12 adada olağanüstü hal ilan edildi!
Dünya

Ege’de tehlike büyüyor! Yunanistan’da tam 12 adada olağanüstü hal ilan edildi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Ege’de tehlike büyüyor! Yunanistan’da tam 12 adada olağanüstü hal ilan edildi!

Yunanistan, kuraklık ve altyapı kriziyle adeta kavruluyor. Ege'deki birçok adada su kaynaklarının tükenme noktasına gelmesi üzerine, aralarında dünyaca ünlü turistik merkezlerin de bulunduğu en az 12 adada resmen olağanüstü hal ilan edildi.

Yunanistan'ın birçok adasında su kaynaklarındaki azalma nedeniyle en az 12 adada olağanüstü hal ilan edildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, aralarında turistik adaların da bulunduğu en az 12 adada kuraklık, artan su tüketimi ve yetersiz altyapının su kaynakları üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Yunanistan Çevre ve Su Kaynakları Genel Sekreteri Petros Varelidis, su sıkıntısının birçok ada için geçici değil kalıcı bir sorun niteliği taşıdığını belirterek, yeni turizm yatırımlarının mevcut altyapı kapasitesi dikkate alınarak planlanması gerektiğini ifade etti.

Varelidis, bazı adalarda içme suyu şebekelerindeki kayıpların yüzde 60'a kadar ulaştığını kaydederek, yeni tesislerden önce su altyapısının yenilenmesine öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

 

Deprem Planlama ve Koruma Kurumu (OASP) Başkanı Efthimios Lekkas ise yer altı su kaynaklarına deniz suyunun karışması riskinin arttığını, bunun bazı bölgelerde tatlı su rezervlerini tehdit ettiğini belirtti.

Uzmanlar, su ihtiyacının karşılanmasında deniz suyunun arıtılmasının önemli bir alternatif oluşturduğunu ancak yüksek maliyet ve enerji tüketimi nedeniyle tek başına kalıcı çözüm olarak görülmediğini savunuyor.

Yunanistan'da son yıllarda kuraklık, turizm faaliyetlerindeki artış ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle özellikle ada bölgelerinde su kaynakları üzerindeki baskının arttığı, birçok belediyenin yaz sezonu öncesinde su tasarrufu tedbirlerini gündemine aldığı belirtildi. 

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