Flaş gelişme! O delegeler CHP Genel Merkezi’ne ihtar çekecek!

Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından paylaştığı kritik gelişmenin detaylarını; “TV 100 için edindiğim bilgiye göre; ihtar dilekçesinde özetle şu ifadelere yer verilecek: ‘Devam eden yargılamalar kesinleşinceye, mevcut tedbir kararları ortadan kalkıncaya ve dava konusu uyuşmazlıklar hakkında kesin hüküm tesis edilinceye kadar Cumhuriyet Halk Partisi tarafından herhangi bir olağan veya olağanüstü kurultay sürecinin başlatılmaması, kurultay takvimi ilan edilmemesi, imza süreçlerinin işletilmemesi ve kurultayın toplanmaması hususunu ihtaren bildiriyoruz” ifadeleriyle paylaştı.