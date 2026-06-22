  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li belediyelerin kültür sanat aşkı tamamen “duygusal”! Festival adı altında yine alkol yine kavga CHP’de trol depremi: 34 bin trol hesap mercek altında Akın Gürlek açıkladı: Aysel cinayete kurban gitti Pasifik'te Narko Operasyonu: En Az 2 Ölü Arakçi'den ABD müzakereleri açıklaması: "İlk gerçek sınav Lübnan" ABD-İran müzakerelerinde ilk tur tamamlandı: 60 gün içinde nihai anlaşma hedefi 22 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi Katil İsrail'den kademeli soykırım! Filistinlileri hedef aldılar 22 Haziran 1780: İbrahim Hakkı Erzurumi'nin vefatı (Âlim, Sûfî ve Şair) Trump'ın istediği oldu! Ülkenin yeni lideri belli oldu
Gündem Flaş gelişme! O delegeler CHP Genel Merkezi’ne ihtar çekecek!
Gündem

Flaş gelişme! O delegeler CHP Genel Merkezi’ne ihtar çekecek!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Flaş gelişme! O delegeler CHP Genel Merkezi’ne ihtar çekecek!

Kemal Kılıçdaroğlu yanlısı CHP’li Gazeteci Barış Yarkadaş, “CHP 38. Olağan Kurultayı’nı dava açarak iptal ettiren Büyük Kurultay Delegeleri CHP Genel Merkezi’ne ‘ihtar’ çekecek” dedi.

Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından paylaştığı kritik gelişmenin detaylarını; “TV 100 için edindiğim bilgiye göre; ihtar dilekçesinde özetle şu ifadelere yer verilecek: ‘Devam eden yargılamalar kesinleşinceye, mevcut tedbir kararları ortadan kalkıncaya ve dava konusu uyuşmazlıklar hakkında kesin hüküm tesis edilinceye kadar Cumhuriyet Halk Partisi tarafından herhangi bir olağan veya olağanüstü kurultay sürecinin başlatılmaması, kurultay takvimi ilan edilmemesi, imza süreçlerinin işletilmemesi ve kurultayın toplanmaması hususunu ihtaren bildiriyoruz” ifadeleriyle paylaştı.

CHP Erzurum’da olaysız devir teslim!
CHP Erzurum’da olaysız devir teslim!

Gündem

CHP Erzurum’da olaysız devir teslim!

Sözcü’nün Kılıçdaroğlu yayını tepki çekmişti! CHP’li isimden sert tepki: Dün reklam için kapısında bekleyenler bugün alay ediyor
Sözcü’nün Kılıçdaroğlu yayını tepki çekmişti! CHP’li isimden sert tepki: Dün reklam için kapısında bekleyenler bugün alay ediyor

Siyaset

Sözcü’nün Kılıçdaroğlu yayını tepki çekmişti! CHP’li isimden sert tepki: Dün reklam için kapısında bekleyenler bugün alay ediyor

CHP'li isim itiraf etti! '1900 Hesap İmamoğlu ve FETÖ İş Birliğinde'
CHP'li isim itiraf etti! '1900 Hesap İmamoğlu ve FETÖ İş Birliğinde'

Siyaset

CHP'li isim itiraf etti! '1900 Hesap İmamoğlu ve FETÖ İş Birliğinde'

Kur’an Kursu’nda fotoğraf çeken CHP’liye linç! Hastalıklı kafa iş başında
Kur’an Kursu’nda fotoğraf çeken CHP’liye linç! Hastalıklı kafa iş başında

Aktüel

Kur’an Kursu’nda fotoğraf çeken CHP’liye linç! Hastalıklı kafa iş başında

CHP’de trol depremi: 34 bin trol hesap mercek altında
CHP’de trol depremi: 34 bin trol hesap mercek altında

Gündem

CHP’de trol depremi: 34 bin trol hesap mercek altında

Mason locaları CHP’nin idare ettiği belediyelerle içli dışlı! CHP’nin kaleleri Mason cenneti!
Mason locaları CHP’nin idare ettiği belediyelerle içli dışlı! CHP’nin kaleleri Mason cenneti!

Gündem

Mason locaları CHP’nin idare ettiği belediyelerle içli dışlı! CHP’nin kaleleri Mason cenneti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23