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Gündem Başörtülülere kin kusmuştu! Laikçi yobaz mahkemeye sevk edildi
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Başörtülülere kin kusmuştu! Laikçi yobaz mahkemeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
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Başörtülülere kin kusmuştu! Laikçi yobaz mahkemeye sevk edildi

Sosyal medyada “Kapalılar imha edilsin” diyerek Müslüman kadınlara nefret kusan Hatice Öncel isimli laikçi bağnaz, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hatice Öncel isimli bir kadın, sosyal medya hesabından herkesin tepkisini çeken skandal bir paylaşıma imza attı.

Metrodan inerken bazı kişilerle sorun yaşadığını öne süren Öncel, daha sonra başörtülü kadınlara yönelik ağır ifadeler kullandı.

Metroya biniş anına ilişkin eleştirilerde bulunan kadın, "Her tarafından cahillik akıyor" dedikten sonra işi daha da ileri götürüp "Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin." ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

Şahıs hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Hatice Öncel hakkında gözaltı kararı verildi.

 

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, ayrımcılığı ve nefreti teşvik eden eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir." denildi.

YAN ÇİZDİ

“Kapalılar imha edilsin” şeklinde paylaşım yapan Hatice Öncel'in ifadesi ortaya çıktı.

 

Burak Doğan'ın haberine göre; özür dileyen ve ancak suçlamaları kabul etmeyen Öncel, ifadesinde şöyle dedi:

"Tarafıma soruşturma açılmasından dolayı çok ama çok üzgünüm. Yanlış anlaşıldığımı düşündüğüm için suçlamayı kabul etmiyorum. Bu konuya dahil olan herkesten yine yanlış anlaşıldığım için özür diyorum."

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Hatice Öncel, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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