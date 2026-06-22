Yemeden önce bir kez daha düşünün! Hangi yaz meyvesi gizlice kilo aldırıyor

KAVUN VE ÜZÜM İKİLİSİ: DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ŞEKER BOMBALARI Karpuzun en yakın arkadaşı olan kavun ve yazın sevilerek yenen çekirdeksiz üzüm de tam birer şeker bombasıdır. Kavun, yapısı gereği karpuzdan çok daha yoğun bir etli dokuya ve daha yüksek kalori değerine sahiptir. Üzüm ise küçük taneli olduğu için ne kadar yediğimizi asla fark edemediğimiz, avuç avuç tüketilen aldatıcı bir meyvedir. Bir kase dolusu üzüm yediğinizde, farkında olmadan vücudunuza paketli bir çikolatadan çok daha fazla şeker yüklemiş olursunuz. Bu iki meyveyi tüketirken her zaman bir sınırı korumak ve tabağı ağzına kadar doldurmamak yaz formumuzu korumak adına hayati bir önem taşımaktadır.