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Yaşam
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Yemeden önce bir kez daha düşünün! Hangi yaz meyvesi gizlice kilo aldırıyor

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Yemeden önce bir kez daha düşünün! Hangi yaz meyvesi gizlice kilo aldırıyor

Yazın serinlemek için sıkça tüketilen karpuz, kavun, kiraz ve üzüm gibi meyveler, içerdiği yüksek meyve şekeri nedeniyle fark edilmeden kilo alımına zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlar, masum görülen bu meyvelerin aşırı tüketiminin kan şekerinde ani yükselişlere yol açarak yağlanmayı artırabileceği ve açlık hissini tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle karpuz ve kavun gibi glisemik indeksi yüksek meyvelerin peynir veya ceviz gibi protein kaynaklarıyla birlikte tüketilmesi, şeker emilimini yavaşlatarak daha dengeli bir beslenme sağlıyor.

#1
Foto - Yemeden önce bir kez daha düşünün! Hangi yaz meyvesi gizlice kilo aldırıyor

MASUM GÖRÜNEN TEHLİKE: YAZ MEYVELERİ GERÇEKTEN KİLO ALDIRIR MI? Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte tezgâhları süsleyen rengarenk meyveler, sıcak havalarda ferahlamak isteyen herkesin ilk tercihi haline gelir. Karpuz, kavun, kiraz, şeftali ve üzüm gibi meyveler vitamin deposu olmalarının yanı sıra, bol sulu yapılarıyla da çok masum görünürler. Ancak pek çok insan, meyvelerin içindeki doğal şekerin de vücutta yağa dönüşebileceğini tamamen göz ardı etmektedir. "Meyve nasıl olsa sağlıklıdır, kilo yapmaz" düşüncesiyle tabak tabak tüketilen bu besinler, aslında yaz aylarında gizlice kilo almamızın en büyük sorumlularından biridir. Doğru miktarda yenmediğinde bu masum lezzetler, fark ettirmeden bel çevresinde yağlanmaya ve tartıda yukarı doğru çıkan rakamlara neden olur.

#2
Foto - Yemeden önce bir kez daha düşünün! Hangi yaz meyvesi gizlice kilo aldırıyor

MEYVE ŞEKERİ TUZAĞI: FRUKTOZ VÜCUDUMUZDA NASIL YAĞA DÖNÜŞÜR? Meyvelerin kendilerine has o tatlı lezzetini veren madde, bilimsel adıyla fruktoz yani meyve şekeridir. Vücudumuz normal şekeri enerjiye çevirirken zorlanmazken, fruktoz şekerini işlemek için doğrudan karaciğerimizi kullanmak zorunda kalır. Eğer gün içinde hareketimiz azsa ve çok fazla meyve yiyorsak, karaciğer bu aşırı fruktoz yükünü taşıyamaz ve fazlasını direkt olarak yağa dönüştürür. Üstelik meyve şekeri, beyindeki doymma hissini sağlayan hormonları uyarmaz; yani ne kadar yerseniz yiyin canınız daha fazlasını çekebilir. Bu yüzden akşamları televizyon karşısında yenen koca bir tabak meyve, aslında vücudumuza doğrudan katı yağ yüklemekten farksız bir hale gelmektedir.

#3
Foto - Yemeden önce bir kez daha düşünün! Hangi yaz meyvesi gizlice kilo aldırıyor

KAN ŞEKERİNİN ANİDEN FIRLAMASI: GLİSEMİK İNDEKS NEDİR? Bir yiyeceğin kan şekerimizi ne kadar hızlı yükselttiğini gösteren ölçüye glisemik indeks adı verilmektedir. Yaz meyvelerinin birçoğu, özellikle de karpuz ve kavun, çok yüksek bir glisemik indekse sahiptir. Bu meyveleri boş mideye yediğiniz an, kan şekeriniz adeta bir roket gibi hızla yukarı doğru tırmanışa geçer. Vücut bu ani yükselişi durdurmak için hemen aşırı miktarda insülin hormonu salgılar ve bu da kan şekerinin aynı hızla çakılmasına yol açar. Sonuç olarak, meyveyi yedikten sadece bir saat sonra kendinizi mutfakta abur cubur ararken ya da tatlı krizi yaşarken bulursunuz.

#4
Foto - Yemeden önce bir kez daha düşünün! Hangi yaz meyvesi gizlice kilo aldırıyor

YAZIN EN BÜYÜK ALDATMACASI: KARPUZUN İÇİNDEKİ GİZLİ TEHLİKE Yaz aylarının şüphesiz en vazgeçilmez meyvesi, soğuk ve sulu yapısıyla içimizi ferahlatan karpuzdur. Birçoğumuz "Karpuzun zaten neredeyse hepsi su, bundan ne zarar gelir ki?" diyerek yarım karpuzu tek oturuşta bitirebiliriz. Ancak karpuz, suyun yanında çok yoğun ve hızlı emilen bir şeker yapısına sahiptir. Porsiyon kontrolü yapılmadan, yani günde iki üç ince dilimden fazla yenen karpuz, vücutta hızla göbek yağlanmasına dönüşür. Özellikle akşam saatlerinde tüketilen karpuz, metabolizmanın yavaşlamasıyla birlikte yakılamaz ve doğrudan kilo olarak vücudumuza yerleşir.

#5
Foto - Yemeden önce bir kez daha düşünün! Hangi yaz meyvesi gizlice kilo aldırıyor

KAVUN VE ÜZÜM İKİLİSİ: DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ŞEKER BOMBALARI Karpuzun en yakın arkadaşı olan kavun ve yazın sevilerek yenen çekirdeksiz üzüm de tam birer şeker bombasıdır. Kavun, yapısı gereği karpuzdan çok daha yoğun bir etli dokuya ve daha yüksek kalori değerine sahiptir. Üzüm ise küçük taneli olduğu için ne kadar yediğimizi asla fark edemediğimiz, avuç avuç tüketilen aldatıcı bir meyvedir. Bir kase dolusu üzüm yediğinizde, farkında olmadan vücudunuza paketli bir çikolatadan çok daha fazla şeker yüklemiş olursunuz. Bu iki meyveyi tüketirken her zaman bir sınırı korumak ve tabağı ağzına kadar doldurmamak yaz formumuzu korumak adına hayati bir önem taşımaktadır.

#6
Foto - Yemeden önce bir kez daha düşünün! Hangi yaz meyvesi gizlice kilo aldırıyor

KİRAZ SIFIR KALORİ Mİ? PORSİYON KONTROLÜNÜN ALTIN KURALLARI Kiraz, antioksidan deposu olması ve vücuttaki ödemi atması sebebiyle diyet listelerinin en popüler meyvelerinden biridir. Fakat kirazın da sapını ayıklayıp kase kase yemeye başladığımızda, içerdiği yüksek fruktoz miktarı kilo verme sürecimizi tamamen baltalayabilir. Uzmanlar, bir ara öğünde yenmesi gereken ideal kiraz miktarının sadece bir çay bardağı, yani yaklaşık 10-12 adet olduğunu belirtmektedir. Eğer bu ölçüyü kaçırıp kilo kilo kiraz tüketirseniz, ödem atmak bir yana dursun, vücudunuzda yeni yağ hücrelerinin oluşmasına zemin hazırlamış olursunuz. Unutmayın ki sağlıklı olan her besinin fazlası, günün sonunda vücudumuza kilo ve yağ olarak geri dönecektir.

#7
Foto - Yemeden önce bir kez daha düşünün! Hangi yaz meyvesi gizlice kilo aldırıyor

SİHİRLİ BİRLEŞİM: MEYVENİN YANINA NEDEN PEYNİR VEYA CEVİZ KOYMALIYIZ? Yaz meyvelerinin o hızlı kilo aldıran şeker etkisini tamamen yok etmenin aslında çok basit ve şifalı bir formülü vardır. Ne zaman karpuz, kavun veya kiraz yiyecek olursanız, yanına mutlaka bir protein ya da sağlıklı yağ kaynağı eklemelisiniz. Örneğin karpuzun yanına bir dilim az yağlı beyaz peynir koymak ya da meyvenin yanında 2-3 adet ceviz içi tüketmek harika bir çözümdür. Peynirdeki protein ve cevizdeki sağlıklı yağlar, meyve şekerinin bağırsağınızdan kana karışma hızını ciddi oranda yavaşlatır. Böylece kan şekeriniz aniden fırlamaz, insülin dengeniz korunur ve yediğiniz meyve vücudunuzda yağa dönüşmeden güvenle sindirilmiş olur.

#8
Foto - Yemeden önce bir kez daha düşünün! Hangi yaz meyvesi gizlice kilo aldırıyor

EN DOĞRU ZAMANLAMA: MEYVEYİ GÜNÜN HANGİ SAATİNDE YEMELİYİZ? Meyve tüketiminde miktar kadar, o meyveyi günün hangi saatinde yediğiniz de kilo yönetimi açısından çok büyük bir etkendir. Birçok Türk ailesinde akşam yemeğinden sonra televizyon karşısında koca bir meyve tabağı tüketmek geleneksel bir alışkanlıktır. Ancak akşam saat sekizden sonra vücudumuz dinlenme moduna geçer ve hareketimiz azaldığı için metabolizma hızımız en alt seviyeye iner. Bu saatte yenen meyveler yakılamadığı için direkt olarak karaciğerde yağ olarak depolanır. Meyve yemek için en ideal zaman dilimi, metabolizmanın en aktif olduğu öğlen ile ikindi arasındaki ara öğün saatleridir.

#9
Foto - Yemeden önce bir kez daha düşünün! Hangi yaz meyvesi gizlice kilo aldırıyor

LİF ZENGİNİ SEÇENEKLER: SİZİ TOK TUTACAK DAHA SAĞLIKLI YAZ MEYVELERİ Eğer yaz aylarında hem meyve yemek hem de kilonuzu korumak istiyorsanız, şeker oranı düşük ama lif oranı yüksek meyvelere yönelmelisiniz. Yeşil erik, kayısı, mürdüm eriği ve ahududu gibi meyveler, karpuz ve kavuna göre çok daha az şeker içerirler. Bu meyvelerin yüksek lifli yapıları, bağırsaklarınızın düzenli çalışmasını sağlarken uzun süre tok kalmanıza da yardımcı olur. Özellikle yeşil erik, glisemik indeksi en düşük yaz meyvelerinden biri olduğu için diyet yapanların en güvenli sığınağıdır. Yaz menünüzde bu lifli meyvelere daha fazla yer açarak hem tatlı ihtiyacınızı sağlıklı yoldan karşılar hem de formunuzu korursunuz.

#10
Foto - Yemeden önce bir kez daha düşünün! Hangi yaz meyvesi gizlice kilo aldırıyor

DOĞAL BESLENME REHBERİ: SAĞLIKLI BİR YAZ GEÇİRMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİR FORMÜLÜ Sonuç olarak, yaz meyveleri vücudumuz için harika birer vitamin, mineral ve antioksidan kaynağı olsa da onları tüketirken bir sınırı aşmamak gerekir. Doğru porsiyonlarda, doğru saatlerde ve yanında bir protein kaynağıyla yenen meyveler sağlığımıza sağlık katar. Ancak "doğaldır, zarar gelmez" diyerek ölçüsüzce tüketilen her meyve tabağı, bize gizli bir kilo tuzağı olarak geri dönecektir. Kendi sağlığınız ve formunuz için mutfakta porsiyon kontrolünü elden bırakmamalı ve vücudunuzun sesini dinleyerek beslenmelisiniz. Bu basit ama hayati kurallara dikkat ettiğinizde, yaz aylarını hem ferah, hem sağlıklı hem de ideal kilonuzda tamamlamanız son derece kolay olacaktır.

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