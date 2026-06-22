Yemeden önce bir kez daha düşünün! Hangi yaz meyvesi gizlice kilo aldırıyor
Yazın serinlemek için sıkça tüketilen karpuz, kavun, kiraz ve üzüm gibi meyveler, içerdiği yüksek meyve şekeri nedeniyle fark edilmeden kilo alımına zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlar, masum görülen bu meyvelerin aşırı tüketiminin kan şekerinde ani yükselişlere yol açarak yağlanmayı artırabileceği ve açlık hissini tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle karpuz ve kavun gibi glisemik indeksi yüksek meyvelerin peynir veya ceviz gibi protein kaynaklarıyla birlikte tüketilmesi, şeker emilimini yavaşlatarak daha dengeli bir beslenme sağlıyor.