Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma: Acılı annenin feryadı yürek dağladı

Cinayet dosyasında haklarında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamaları bulunan Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Aleyna Kalaycıoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı.

Sanıklar ilk kez hakim karşısında

Soruşturma kapsamında ayrıca şarkıcı İzzet Yıldızhan da "suçluyu kayırma" suçlamasıyla yargılanıyor. İddianamede Yıldızhan hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Acılı aile adliyeye fotoğraflı tişörtlerle geldi

Duruşmayı takip etmek üzere adliyeye gelen Kundakçı ailesi, üzerinde hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'nın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle salona geldi.

Adliye önünde açıklamalarda bulunan anne Kundakçı'nın sözleri duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

"Aşk üçgeni yüzünden oğlumu infaz ettiler"

Oğlunun aynı zamanda arkadaşı olduğunu söylediği sanık Aleyna Kalaycıoğlu'na tepki gösteren anne Kundakçı, olayın bir "aşk üçgeni" nedeniyle yaşandığını ifade etti.

Acılı anne, "Aşk üçgeni yüzünden, bir kadının yüzünden çocuk geldi infaz etti gitti. Abla kardeş gibiyken sen o çocuğun ölüp ölmediğini sormuyorsun da köpeği soruyorsun" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"Bana cehennemi yaşattılar"

Gözyaşları içinde konuşan anne Kundakçı, oğlunun ölümünün ardından yaşadığı acıyı şu sözlerle anlattı:

"Oğlumun akıttığı her kan onların cehennemi olsun. Bana cehennemi yaşattılar. Ben şimdi çocuğumun toprağına gidiyorum."

Türkiye'nin konuştuğu cinayette yargılama başladı

Park halindeki araçta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümü uzun süre kamuoyunun gündeminde kalmıştı.

Bugün başlayan dava süreciyle birlikte gözler mahkemenin vereceği karara çevrilirken, Kundakçı ailesi adaletin yerini bulmasını beklediklerini ifade etti.