  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Katar'da bloke edilen para İran’a dönecek" 6 milyar dolar serbest Tesettürlü kadınlara havuzu yasaklamışlardı! 28 Şubat artığına yakalama emri Baba bir geceni de bize ayır! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Kılıçdaroğlu’nun ‘hesap verin’ çıkışına destek İran duyurdu: Dörtlü zirve bugün yapılacak! Sapkınlıkla mücadelede yasal önlemler alınmalı! Çocuklar, sapkınların eline bırakılmasın CHP'li isim itiraf etti! '1900 Hesap İmamoğlu ve FETÖ İş Birliğinde' Sözcü’nün Kılıçdaroğlu yayını tepki çekmişti! CHP’li isimden sert tepki: Dün reklam için kapısında bekleyenler bugün alay ediyor AB'den yeni göç hamlesi! Gözler Türkiye'de YKS'de ikinci gün heyecanı: Alan Yeterlilik Testi (AYT) sona erdi
Eğitim Milyonların heyecanla beklediği an geldi! 2026-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları resmen açıklandı!
Eğitim

Milyonların heyecanla beklediği an geldi! 2026-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları resmen açıklandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Milyonların heyecanla beklediği an geldi! 2026-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları resmen açıklandı!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

Milyonlarca gencimizin geleceğini şekillendirmek adına büyük bir azimle ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) büyük maraton nihayet tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen sınavın üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) saatlerin dolmasıyla birlikte sona erdi.

Sınavın bitmesinin hemen ardından ÖSYM, sinsi spekülasyonların önüne geçmek adına büyük bir hızla 2026-YKS oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını internet sitesi üzerinden tüm dünyaya ve adayların erişimine açtı. 

Her sene aynı görüntü! YKS'de son dakika koşusu kamerada
Her sene aynı görüntü! YKS'de son dakika koşusu kamerada

Gündem

Her sene aynı görüntü! YKS'de son dakika koşusu kamerada

Milyonların gözü bu sınavda! YKS maratonunda son perde YDT ile başladı!
Milyonların gözü bu sınavda! YKS maratonunda son perde YDT ile başladı!

Eğitim

Milyonların gözü bu sınavda! YKS maratonunda son perde YDT ile başladı!

Kızını YKS’ye götürürken hayatını kaybetti
Kızını YKS’ye götürürken hayatını kaybetti

Yerel

Kızını YKS’ye götürürken hayatını kaybetti

Milyonların heyecanla beklediği an geldi! 2026-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları resmen açıklandı!
Milyonların heyecanla beklediği an geldi! 2026-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları resmen açıklandı!

Eğitim

Milyonların heyecanla beklediği an geldi! 2026-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları resmen açıklandı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23