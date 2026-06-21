Milyonların heyecanla beklediği an geldi! 2026-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları resmen açıklandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.
Milyonlarca gencimizin geleceğini şekillendirmek adına büyük bir azimle ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) büyük maraton nihayet tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen sınavın üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) saatlerin dolmasıyla birlikte sona erdi.
Sınavın bitmesinin hemen ardından ÖSYM, sinsi spekülasyonların önüne geçmek adına büyük bir hızla 2026-YKS oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını internet sitesi üzerinden tüm dünyaya ve adayların erişimine açtı.