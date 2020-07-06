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Aktüel

Van ve Bitlis'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 13:02:25 -
Van ve Bitlis'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

VAN (AA) - Van ve Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van ve Bitlis'te "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 8 şüpheliye yönelik Van ve Bitlis'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon'da 5 şüpheli gözaltına alındı, 3'ünün yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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