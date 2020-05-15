Van Valisi Bilmez, şehit ailesine taziyelerini iletti

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp ilçesinde PKK'lı teröristlerin Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırısında şehit olan Kinyaz Karalıoğlu'nun ailesine, telekonferans görüşmesiyle taziyelerini iletti.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olan Eğribelen Mahallesi'ndeki vatandaşlara yardım dağıtımından dönen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin bulunduğu araca teröristlerce silahlı saldırı düzenlendiği anımsatıldı.

Saldırıda Özalp Belediyesi çalışanı Yıldırım Demir ile araçtaki Kinyaz Karalıoğlu'nun şehit olduğu, belediye personeli Taner Temizel'in yaralandığı ifade edilen açıklamada, şehitlerden Karalıoğlu'nun cenazesinin, gece Saray ilçesi Bakışık Mahallesi'nde toprağa verildiği kaydedildi.

Açıklamada, şehit Karalıoğlu'nun ailesiyle telekonferans görüşmesi yaparak, kendilerine taziye dileklerini ileten Bilmez'in şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

"Allah şehidimize rahmet eylesin. Sizlere sabır versin. Başımız sağ olsun. Allah bizi şehidimizle cennetinde buluştursun. Masum insanlara yönelik yapılan hain saldırıyı gerçekleştirenlerin bu zulmünü Allah kabul etmesin. İnşallah memleketimizde bu tür hain saldırılar yapmak isteyenlere bir daha fırsat verilmeyecek. Terör yine günahsız insanları katletti. Bu hiçbir zaman kabul edilemez."