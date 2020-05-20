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Van Valisi Bilmez balıkların göçünü izledi

Yeniakit Publisher
2020-05-20 12:39:25 -
Van Valisi Bilmez balıkların göçünü izledi

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü'ndeki tek balık türü olan inci kefalinin üremek için tatlı sulara göçünü izledi.

Türkiye'nin en büyük gölünde yaşayan tek balık türü olan ve üreme dönemi olduğu için 15 Nisan-15 Temmuz'da avlanması yasaklanan inci kefalinin tatlı sulara başlattığı göç devam ediyor.

Vali Bilmez de Muradiye ilçesindeki Deliçayı kenarına gelerek balıkların kutsal yolculuğunu izledi, koruma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bilmez, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle kapatılan mesire alanlarının hayatın normalleşmesiyle tekrar vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Binlerce insanın, geçimini, Van Gölü'nde balıkçılıkla sağladığını anlatan Bilmez, koruma çalışmaları sayesinde balıkta ciddi bir artış yaşandığını belirtti.

Kaçak avcılıkla mücadelenin devam ettiğini ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:

"15-20 yıl önce nesli tükenmek üzere olan bir balık durumundaydı. Şimdi yüz binlerce insanın geçimini sağladığı bir konuma geldi. İnsanlarımız buradan ekonomiye ciddi bir katkı sunuyor. Bu göçün, turizme de ciddi bir katkısı var. Balıklar zıplayarak göç ediyor. Çok harika bir manzara."


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