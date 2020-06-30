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Aktüel

Van Valiliği, Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 18:24:41 -
Van Valiliği, Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı
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Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

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