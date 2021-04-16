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Eğitim Van liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Van liseleri kontenjanları
Eğitim

Van liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Van liseleri kontenjanları

Ortaokul 8. sınıfı bitiren her öğrenci LGS sınavına girerek liseye geçmektedir. Liseler girmek için LGS sınavına girmek gerekir. LGS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri liselerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını merak ediyor. Peki, Van liseleri taban puanı 2021, Van liseleri başarı sıralaması ve Van liseleri kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-16 18:52:00 -
Van liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Van liseleri kontenjanları

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Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde LGS sınavının başvuru tarihini açıkladı. MEB sınav başvurularının 5 ve 14 Nisan tarihleri arasından gerçekleşeceğini bildirdi. LGS sınavıysa 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek. Bunun üzerine liseye gitmek için, lise taban puanları ve kontenjan sayıları merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detaylar…

Van liseleri taban puanı 2021, Van liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

 

Van liselerinin kontenjan kapasitesi ne kadar?

Van liseleri taban puanı ve yüzdeliklikleri için tıklayınız....

LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?

LGS sınavında sorular nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavına ilişkin konuştu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın içeriğine ilişkin değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Bakan Selçuk, geçen sene salgına hazırlıksız yakalanıldığı için öğrencileri sınavın sadece birinci döneminden sorumlu tuttuklarını, ikinci dönemden soru sormadıklarını hatırlatarak, "Ama bu sene diyoruz ki 'Biz hazırız. Size 5 ayrı kaynak sunuyoruz. O yüzden de bu sınava rahat hazırlanabilirsiniz.' diyoruz. Bu sınavda müfredatın tamamından sorumlusunuz. Dil bilgisi sorularının olmayacağını söylüyoruz. Soruların uzunluğuyla ilgili çok uzun paragraf sorularının daha kısaldığını göreceksiniz. Yani biz bir soruda geçen kelimeleri sayarız. Soruların güçlük endekslerine göre karar veriliyor. Bu sınav sadece dil bilgisi açısından farklı, belki soruların uzunluğu açısından kısmi olarak daha kısa sorular olacak şeklinde bir farklılığı var." diye konuştu.

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